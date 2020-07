Stiri pe aceeasi tema

- Cei de la PSD lanseaza, pe pagina oficiala de Facebook, 5 intrebari pentru Klaus Iohannis și Guvern. PSD arata ca Romania a pierdut bani in cadrul negocierilor și, mai mult decat atat, țara noastra a acceptat sa-și mareasca contribuția la bugetul UE.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu,…

- Romaniei i s-au redus fondurile nerambursabile de la 21 miliarde euro la 12 miliarde euro Liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica , a transmis marți, intr-un comunicat de presa, ca Romania nu a fost luata deloc in calcul la o serie de alocari privind politica de coeziune și politica agricola comuna,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca Romania a fost inclusa de autoritatile din Belgia in zona portocalie, astfel ca persoanelor care ajung din tara noastra in Regatul Belgiei in scop turistic li se recomanda autoizolarea sau cel putin limitarea contactelor sociale si monitorizarea starii…

- Romania se afla in prezent pe locul patru in UE, intr-un top al țarilor cu cele mai multe cazuri COVID noi din ultimele doua saptamani, in funcție de populație, arata un raport al Centrului European pentru Controlul și Prevenția Bolilor (ECDC). Asta deși la noi in țara numarul de teste a ramas stabil,…

- S-a cerut, de ziua lui, demisia lui Iohannis Cateva sute de persoane s-au strans sambata in Piata Victoriei din Capitala pentru a-si exprima nemultumirea fata de masurile luate in ultimele luni, prin care s-a ingradit exercitiul unor drepturi si libertati. In fruntea protestatarilor s-a aflat fostul…

- "Guvernul condus de Iohannis, cel mai puțin credibil din Uniunea Europeana! In timp ce multe state au dobanda #negativa la imprumuturile pe termen lung (adica primesc bani de la banci pentru ca se imprumuta de la ele!), #Romania platește cel mai mult pentru imprumuturi! Aproape 5%!…

- CasPrecizam, ca la momentul actual CNAS aplica 12 acorduri internaționale in domeniul securitații sociale, semnate cu urmatoarele state: Romania, Portugalia, Bulgaria, Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Polonia, Ungaria, Belgia, Lituania, Germania, care prevad aceleasi tipuri de

- Economia Romaniei se situeaza pe locul 13 in UE si reprezinta 1,6% din economia Uniunii, conform datelor publicate de Eurostat pentru anul 2019 privitor la PIB exprimat in euro (valori nominale). Pe parcursul ultimilor ani, am depasit Grecia si Portugalia iar rezultatul de anul trecut a ajuns…