ÎNTREBAREA ZILEI: Care sunt beneficiile neştiute ale coriandrului? Coriandrul este una din plantele care nu poate trece neobservata datorita miresmei pe care o are si aromei pe care o da mancarii. Coriandrul contine ulei volatil, iar fructul plantei este bogat in acizi grasi, acid cafeic si aminoacizi. Coriandrul are numeroase beneficii si intrebuintari pe care probabil ca nu le stiai pana acum. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avocado a devenit un fruct foarte popular in ultima vreme. Problema cea mai mare, care ne da mereu de furca in privința fructelor de avocado, este faptul ca acest fruct este unul foarte pretențios. Adesea se intampla sa cumaram un avocado prea copt sau prea crud, așa ca va prezentam cele 3 reguli de…

- Potrivit unui comunicat de presa, cea mai mare pensie incasata de un civil si stabilita doar in baza contributiilor virate pe parcursul vietii sale profesionale la sistemul asigurarilor sociale depaseste 23.200 de lei brut in luna aprilie, au spus pentru oficialii Casei Nationale de Pensii Publice.

- Statul roman nu a cumparat niciun teren agricol din 2014, desi are drept de preemtiune, de cand strainii au primit liber la astfel de achizitii, arata un document oficial al Ministerului Agriculturii. In schimb, tot de atunci ofertele de vanzare anuale au crescut de 3 ori.

- La 30 aprilie 2018, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 33.539 milioane euro, fața de 34.726 milioane euro la 31 martie 2018. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 589 milioane euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite…

- PSD, PNL, ALDE, PMP plus presedintele Klaus Iohannis sunt de acord in unanimitate cand vine vorba fie de mariri salariale pentru politicieni, fie de subventii uriase pentru partide de la bugetul de stat. USR a votat totusi impotriva. Daca bani pentru aparatura moderna in spitale nu sunt, ei bine iata…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, nu a exclus marti posibilitatea ca statul sa investeasca o parte din fondurile publice de pensii. „Orice stat, in mod normal, si de fapt statele dezvoltate, au si aceasta abordare, de a investi in si in afara tarii respective”, a spus Teodorovici, intrebat de…

- Un grup de parlamentari, majoritatea USR si PMP, propun modificarea legislatiei in scopul cresterii numarului de copii adoptati, prin urmatoarele masuri: obligativitatea autoritatilor sa gaseasca rudele copilului de pana la gradul III ca sa poata deschide procesul adoptiei acestuia, in loc de gradul…