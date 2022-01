Stiri pe aceeasi tema

- Trei mii de soldati rusi au inceput exercitii cu armament real, inclusiv tancuri, in regiuni din apropiere de granitele cu Ucraina si cu Belarus, transmite marti Reuters, care citeaza Interfax.

- Oficialii americani și ruși au incheiat luni o runda intensa de negocieri in Elveția, menita sa gaseasca o cale diplomatica pentru atenuarea tensiunilor, pe masura ce Rusia amenința cu acțiuni militare in Ucraina. Intalnirea a durat mai mult de șapte ore, potrivit misiunii ruse de la Geneva, scrie digi24.ro

- SUA și Rusia s-au intalnit, de duminica seara, la Geneva pentru a incerca sa dezamorseze criza exploziva care se desfașoara in jurul Ucrainei. Viceministrul rus de Externe a declarat ca a avut o discuție „complicata” și „serioasa” cu omoloaga sa americana. Aliații NATO insista ca intra in dialog – nu…

- Ministerul Sanatatii din Kazahstan a declarat duminica ca 164 de persoane au fost ucise in protestele care au zguduit tara in ultima saptamana, potrivit Euronews. Cifrele raportate pe canalul de știri de stat Khabar-24 reprezinta o creștere semnificativa fața de cele anterioare. Nu este clar daca decesele…

- Collective Security Treaty Organization (CSTO) - care include Rusia, Belarus, Armenia, Kazahstan si Tadjikistan - a decis sa trimita „forte de aparare a pacii” pentru o perioada determinata „in contextul amenintarii la adresa securitatii nationale si a suveranitatii Republicii Kazahstan”, potrivit unui…

- Serviciile municipale specializate evalueaza situația pe drumurile din oraș, pentru a interveni in vederea inlaturarii situațiilor de avariere, dupa ciclurile de ingheț/dezgheț din ultima perioada.

- Rusia acuza Occidentul ca isi aduna forte la granitele sale si ale Belarusului in remarci ce par a oglindi avertismentele recente ale SUA referitoare la pozitionarea agresiva a Moscovei in raport cu Ucraina, relateaza The Guardian.

- 12.106 cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2 Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. 12.106 cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, au anuntat autoritatile. Au fost raportate 413 decese. Cifrele arata…