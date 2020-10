Întrebarea care l-a blocat pe Arafat: N-am să răspund vreodată Raed Arafat a fost intrebat la Digi24, daca intr-adevar, alegerile parlamentare vor fi orgnizate pe data de 6 decembrie. Se pare insa, ca aceasta intrebare a fost prea mult pentru șeful DSU. Raed Arafat susține ca subiectul este unul delicat la care nu va raspunde. Totuși, el a dat asigurari intr-o oarecare masura ca alegerile se vor ține la data stabilita. „E un subiect la care am spus ca n-am sa raspund vreodata. Normal ca toate datele sunt monitorizate, nu ma intreaba numai pe mine. E un subiect delicat. Eu știu ca alegerile vor fi in 6. Important e sa se respecte regulile, important e ca dupa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

