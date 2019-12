Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații au decis luni, in ședința Comitetului Executiv, sa conteste bugetul de stat pe 2020 la Curtea Constituționala. Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi in CEx. Hotararea vine in contextul in care Guvernul Orban iși asuma luni, in Parlament, bugetul de stat pe 2020, bugetul asigurarilor…

- Cazinourile online au intrat foarte puternic pe piața din Romania. Acest lucru se datoreaza atat comoditații sa jucați din conformul casei sale cat și datorita campaniei lor de marketing. Avand costuri mai scazute, operatorii online iși pot permite sa ofere jucatorilor promoții generoase și bonus la…

- STIRILE AMIEZII * La nivelul Ministerului Muncii au fost atrase numai putin peste jumatate din fondurile externe nerambursabile, dupa primele 10 luni, arata ministrul de resort, Violeta Alexandru, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. * Ponderea contractelor de munca temporara in Uniunea Europeana…

- * Depozitele de gaze sunt pline si exista un volum de peste 3 miliarde de metri cubi stocate, insa chiar si asa Romania nu-si poate acoperi varfurile de consum din perioada geroasa, intrucat capacitatea de extractie este limitata, a declarat, vineri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri,…

- Propagarea in spatiul public a unei cifre de 20 de milioane de metri cubi volum de masa lemnoasa taiata ilegal anual din padurile Romaniei, neasumata oficial de nicio institutie a statului roman, inclusiv in media internationala, constituie un atac la adresa industriei lemnului din tara noastra, cu…

- Trecem de la temperaturi de vara la inghet si viscol. Valul de aer polar acopera treptat Romania, iar noaptea de joi spre vineri va fi cea mai friguroasa de pana acum. In doar trei zile, temperaturile vor scadea si cu 20 de grade.

- Dezvoltarea infrastructurii rutiere in zona Olteniei este prioritara pentru Guvern, a aratat miercuri ministrul Economiei, Niculae Badalau, intr-o intalnire cu vicepresedintele Relatii Guvernamentale si Comunitare Ford Europa, Andrew McCall. "Niculae Badalau, ministrul Economiei, s-a intalnit…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti ca a fost finalizat circuitul de avizare a unei Hotarari de Guvern care aproba studiul de fundamentare prin care Romania poate construi o banca de sange, plasma si produse derivate din plasma. "Hotararea de Guvern prin care se aproba studiul de fundamentare…