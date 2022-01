Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ar putea incerca sa ocupe orașul industrial Harkiv daca va intreprinde acțiuni militare in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru Washington Post, ca aceasta ”nu va fi doar o ocupație, va fi inceputul unui razboi la scara larga”, relateaza Reuters. Rusia are zeci…

- Locuitorii din Harkov, al doilea cel mai mare oras al Ucrainei, spun ca spera la ce e mai bun, dar se vor pregati pentru ce e mai rau. Asta in contextul in care Rusia a adunat zeci de mii de soldați langa granițele Ucrainei și discuțiile diplomatice nu au progresat, relateaza News.ro, care citeaza publicația…

- Președintele rus Vladimir Putin a cerut ca Occidentul sa ofere Rusiei garanții de securitate „imediat”, pe fondul tensiunilor in creștere legate de desfașurarea masiva de trupe rusești in apropiere de Ucraina. Vorbind la conferința sa anuala de presa din 23 decembrie, Putin a raspuns in mod vadit iritat…

- Presedintele rus Vladimir Putin continua sa arate cu degetul spre NATO si a acuzat recent tarile occidentale ca „agraveaza” tensiunile in Ucraina si in Marea Neagra prin zboruri ale „bombardierelor strategice” in apropierea frontierelor ruse. Unitati ale fortelor armate ruse s-au conformat si au efectuat,…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a transmis un avertisment, marti, Rusiei asupra consecintelor generate de un eventual atac militar impotriva Ucrainei, informeaza agentia Reuters. „Va fi un pret mare pentru Rusia daca va utiliza din nou forta impotriva independentei Ucrainei”, a declarat…

- Turcia este pregatita sa actioneze ca mediator intre Ucraina si Rusia, a afirmat luni presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, in contextul temerilor Kievului privind o interventie militara rusa, informeaza agentia Reuters. „Fie in calitatea de mediator sau prin discutii directe despre probleme, prin…

- Președintele rus Vladimir Putin spune ca exercitiile militare desfasurate de Washington si NATO in Marea Neagra sunt „o provocare serioasa”. Intr-un interviu difuzat sambata, Putin a subliniat ca monitorizeaza atent situatia. Presedintele rus Vladimir Putin a catalogat actiunile SUA si ale…