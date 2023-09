Stiri pe aceeasi tema

- Pe site-ul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale a fost lansat recent, in dezbatere publica, un proiect de act normativ care prevede introducerea unor noi ocupatii in codul COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania).Noile ocupatii nu au fost inca publicate in Monitorul Oficial, pana…

- Piata terenurilor a ramas foarte activa in Romania, in prima jumatate a lui 2023, realizand o cifra de afaceri estimata la aproximativ 250 de milioane de euro, un volum care include doar tranzactiile cu terenuri pentru proiecte imobiliare comerciale in sectoare precum rezidential, birouri, retail, fara…

- Join UP! Romania, unul dintre cei mai dinamici turoperatori din industria calatoriilor, sarbatorește cu entuziasm primul an de activitate pe piața romaneasca. De la lansarea sa in Romania, Join UP! a reușit sa cucereasca inimile pasionaților de calatorii, oferind pachete diverse și o experiența excepționala.…

- Ucrainenii acuza Romania și Bulgaria ca ii ocupa treptat locul pe piața uleiului de floarea soarelui la nivel global, ulei produs, de altfel, din semințe cumparate chiar de la ei. Stepan Kapshuk, directorul asociației „Ukroliyaprom”, susține ca anumite țari cumpara floarea soarelui ucraineana pentru…

- Romania are o rata de nereciclabilitate de 89%, ceea ce inseamna ca avem cel mai mare grad de mortalitate a resurselor din Europa, a afirmat Constantin Damov, presedintele Coalitiei pentru Economia Circulara si al Green Group, citat de Agerpres. «S-a vorbit de colectare separata. Ca reciclator pot sa…

- Creșterea TVA-ului planuita de Guvern pentru a acoperi gaura la buget va duce la un nou val de scumpiri, declara Adrian Negrescu, analist economic. „Creșterea de TVA care va deveni realitate, pentru ca e cel mai simplu de adus bani la buget, crescand TVA-ul, va duce din pacate la o scumpire a tuturor…

- CITESTE SI SONDAJ CEC Bank: Grecia, Bulgaria si Turcia sunt tarile in care romanii au ales sa isi petreaca vacanta in aceasta vara 13:54 0 Ministrul roman al Agriculturii participa marti la Consiliul AgriFish de la Bruxelles; situatia pietei si securitatea alimentara, pe ordinea de zi 13:28 17 Piața…

- Radu Hanga a declarat ca oferta pentru Hidroelectrica s-a derulat intr-un moment complicat din mai multe puncte de vedere. “Aceasta oferta s-a derulat intr-un moment complicat, atat din punct de vedere economic, ne aflam intr-o perioada in care inflatia a crescut, dobanzile au crescut, investitorii…