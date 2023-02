Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat a solicitat șefilor de stat și de guvern social-democrați din Uniunea Europeana sa ridice subiectul aderarii Romaniei la spațiul Schengen in cadrul Consiliului European și sa susțina aderarea țarii noastre anul viitor. „In cadrul reuniunii pregatitoare a Consiliului European…

- „Nu am intrat in Schengen, in primul rand, din cauza domnului Bode. Este vinovat pentru treaba asta, domnul Bode conduce un minister care a fost cap de lista in raportul Drepturilor Omului facut de departamentul de stat al SUA pentru anul trecut. Scria colo ca exista instituții care fac abuzuri și am…

- Dar gata, hai, ajunge cu veselia, vinul bun si sarmalele calde cu varza frageda: sa va spunem si una trista pe ziua de azi, ca sa cadreze mai bine cu sfarsitul de saptamana ce bate la usa, ce adesea nu-i prea placut. Stiti ca va povesteam noi acuma ceva vreme, stimati participanti la trafic, despre…

- Suntem dezamagiți de votul negativ dat Romaniei privind aderarea la spațiul de libera circulație europeana. Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana (AHK Romania) a fost și ramane un susținator fervent al intrarii Romaniei in spațiul Schengen și spera ca acest lucru sa se intample intr-un orizont…

- ■ aceasta este concluzia la care au ajuns toți cei care au participat la o dezbatere pe acest subiect, organizata de postul național de televiziune ■ printre participanți s-a numarat și secretarul de stat in Ministerul Cercetarii și Digitalizarii, romașcanul Bogdan Dumea ■ Secretarul de stat in Ministerul…

- Social democrații vranceni au participat la acțiunea de mobilizare pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen, in fața sediului Consiliului UE din Bruxelles. La acțiunea organizata de PES activists Romania au participat zeci de reprezentanți din Romania si din diaspora. Aceștia au vrut sa transmita…

- Comunicat al Biroului de presa al PE Croația indeplinește condițiile necesare pentru a deveni membra a zonei de libera circulație Consiliul trebuie sa decida acum ridicarea controalelor la frontiera Respectarea drepturilor fundamentale la frontierele externe ar trebui evaluata in permanența Joi, eurodeputații…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 9 noiembrie, ca peste o luna Romania va fi acceptata in spațiul Schengen, potrivit Agerpres. „Este total incorect, nu cred ca isi permite, indiferent ce stat european, in acest moment, sa refuze acest drept Romaniei, si nu neaparat statului…