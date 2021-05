Stiri pe aceeasi tema

- Fagarașenii sunt invitați sa participle la Campania „Manușa de aur – Marea curațenie”, inițiata de ADI – Țara Fagarașului, ce se va desfașura sambata, 17 aprilie. Municipiul Fagaraș se alatura campaniei, iar Primaria ii invita pe locuitori sa ia parte la cea mai ampla acțiune de curațenie. La acțiune…

- In gradina care iși desfașoara incantatorul covor vegetal de gazon și flori multicolore din fața Ateneului Roman, se inalța statuia lui Mihai Eminescu, stralucitul reprezentant al poeziei romanești, intrat de asemenea in panteonul literaturii universale. Statuia il infațișeaza pe Eminescu in picioare,…

- Inspectoratul Școlar Județean Iași are in vedere cu prioritate monitorizarea examinarilor pentru elevii de clasa a IV-a, in vederea inscrierii in clasa a V-a, scopul urmarit fiind respectarea parcursului școlar și educațional specific finalului de ciclu primar, a principiilor științifice și pedagogice…

- Pe tot parcursul lunii martie a anului 2021, Muzeul Național al Literaturii Romane Iași invita publicul interesat sa viziteze trei expoziții, deschise la Muzeul „Otilia Cazimir”, la Complexul cultural-muzeal „Ion Creanga” Iași din curtea Bojdeucii și la Muzeul „George Topirceanu”. Curatoriata de Indira…

- Pe tot parcursul lunii februarie a anului 2021, Muzeul Național al Literaturii Romane Iași invita publicul interesat sa viziteze Complexul cultural-muzeal „Ion Creanga” Iași din curtea Bojdeucii, unde este expus obiectul lunii: statueta lui Dante Alighieri din Colecția „Nicolae Gane”, potrivit unui…

- Privind-o, ne duce cu gandul la Bojdeuca lui Ion Creanga din vestitele „Amintiri din copilarie”. Este o casa in inima Oasului, ridicata pe undeva prin veacul al XVII-lea. Avand in vedere caracterul pitoresc al constructiei, pe casa și-au pus ochii și cei de la Muzeul Satului din Bucuresti, dorind sa…

