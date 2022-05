Intrare gratuită! Se deschid bazinele din Pitești de 1 iunie Bazinele de agrement din Pitești se deschid pe 1 iunie, cu intrare gratuita, de Ziua Internaționala a Copilului. Primaria Municipiului Pitești anunța deschiderea oficiala, pentru public, a bazinelor de agrement situate in zonele Trivale și Costache Negri, incepand cu data de 1 iunie 2022, in aceasta zi intrarea fiind gratuita pentru toți doritorii, copii și adulți. Printre facilitațile și serviciile oferite se numara: bazin pentru adulți și pentru copii, plaja, șezlonguri, terasa, spațiu de joaca pentru cei mici, asistența medicala, serviciu salvamar și serviciu de paza și ordine publica. Incepand… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

