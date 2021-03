Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul muzician Nile Rodgers crede ca lumea are nevoie de muzica live „mai mult ca niciodata” și abia așteapta sa se intoarca pe scena odata ce pandemia de coronavirus va lua sfarșit. Solistul trupei Chic a marturisit ca a avut „un an greu”. El a spus despre muzica live, potrivit contactmusic.com:…

- Faptul ca partidele au folosit bani negri este un secret pe care il stie toata lumea si despre care totodata mulți ani nu a vorbit nimeni. In 2012, Adrian Nastase a fost primul condamnat la doi ani de inchisoare cu executare din acest motiv!Celebrul judecator Ionuț Matei a susținut atunci ca aceasta…

- Celebrul taragotist Luca Novac s-a stins din viața in aceasta dimineața la varsta de 79 de ani. Decesul sau a fost anunțat de catre realizatoarea emisiunii de folclor de la Radio Timișoara, Daniela Bacila. Nascut la poalele Muntelui Mic in localitatea caraseana Var, in 15 septembrie 1941, Luca Novac…

- Președintele PSD - Marcel Ciolacu a reacționat imediat dupa ce premierul Florin Cițu l-a indemnat sa-i dea un telefon daca vrea sa-i explice bugetul pentru anul 2021. Replica social-democratului a fost ca are de dat vreo 10 milioane de telefoane. E INCREDIBIL! S-au golit spitalele din București de…

- Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul UVT organizeaza in perioada 20-22 aprilie, online, un concurs național dedicat elevilor de clasa a XI-a și a XII-a, pasionați de economie, antreprenoriat, marketing, finanțe și afaceri internaționale. Elevii se pot inscrie pana in 30…

- Doliu in lumea muzicii de club din Romania. Celebrul DJ Pascal a fost gasit fara viața in camera unui hotel din Pitești. Acesta nu a mai raspuns la telefon, lucru care i-a alertat pe angajații hotelului. Citește și: S-A AFLAT: CINE e barbatul din cauza caruia Ilie Nastase și-a BATUT SOȚIA…