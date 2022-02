„Întotdeauna pregătiți”: Regimentul 2 Cavalerie al US Army a început dislocarea în România Armata SUA in Europa și Africa a confirmat ca Regimentul 2 Cavalerie a inceput dislocarea in Romania și urmeaza sa soseasca și alte forțe in zilele urmatoare, potrivit Stars and Stripes. Este ceva obișnuit ca Regimentul 2 Cavalerie – o unitate de intervenție rapida supranumita „Dragonii’, sa efectueze misiuni in afara garnizoanei sale din Bavaria, intrucat, de ani de zile, unitatea a activat de-a lungul flancului estic al NATO pentru exerciții de antrenament, amintește publicația americana. Regimentul a condus și grupul de lupta multinațional al NATO din nord-estul Poloniei, in vecinatatea exclavei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

