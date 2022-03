Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, ca autoritatile romane in coordonare cu cele de la nivelul UE au prevazut, in functie de durata si dimensiunea fluxului de echipamente si de materiale destinate Ucrainei, sa mai deschida inca doua hub-uri umanitare la Sighet si in zona localitatii Isaccea. „In…

- Premierul Nicolae Ciuca a mers marți seara la Isaccea, in județul Tulcea, unde refugiații ucraineni intra in valuri in Romania, trecand Dunarea cu bacul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Politistii din cadrul Garzii de Coasta au impartit, cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, flori si zambete refugiatelor din Ucraina, la Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, judetul Tulcea.Totodata, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret, dupa 12 zile in care politistii de frontiera au vazut…

- Sunt de 70 de ani impreuna. El e roman, ea e ucraineanca. Au trecut, ca intr-o viața de om, prin multe. Barbatul puțintel la trup a fost și pe front, in al doilea razboi mondial. Femeia, acum, de varsta, de viața, nu mai vede. Locuiau liniștiți in satul lor, Orlivka, din regiunea Odesa. Dar, dupa ce…

- Peste 5.000 de persoane din Ucraina au trecut Dunarea cu bacul intre Orlivka, regiunea Odesa, si Isaccea, judetul Tulcea, Romania, in a doua jumatate a saptamanii trecute, fluxul de refugiati crescand cu 50% duminica fata de ziua precedenta, potrivit datelor furnizate de Garda de Coasta, potrivit…

- Ucrainenii care se refugiaza in Romania, prin punctul de trecere a frontierei de la Isaccea, Tulcea, sunt ajutati si printr-un cunoscut ONG din Constanta, Centrul pentru Resurse Civice, condus de Cosmin Barzan, activist cu state vechi.

- Probleme mari pentru afacerile mici și mijlocii din țara. Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMM) spune ca un IMM din trei e fortaț sa disponibilizeze, iar 10% din ele sa inchida.

- Potrivit unui comunicat de joi al Garzii de Coasta, autoritatile au verificat doua containere sosite in Portul Constanta. In primul container, sosit din SUA, s-a constatat ca se aflau doua autoturisme grav avariate, destinatarii fiind doi cetateni romani domiciliati pe raza judetului Constanta.…