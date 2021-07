Stiri pe aceeasi tema

- Trump a anunțat miercuri ca introduce o plangere colectiva in justitie impotriva companiilor și a directorilor lor executivi, pe care ii acuza ca sunt responsabili de o „cenzura ilegala, neconstitutionala”, transmite AFP.„Astazi, alaturi de America First Policy Institute”, o organizatie care promoveaza…

- Fostul presedinte al SUA Donald Trump a anuntat ca da in judecata Facebook, Twitter si Google, precum si directorii lor executivi respectivi, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey si Sundar Pichai, relateaza CNBC, conform Mediafax.

- Mircea Iliescu este doctor in genetica și evoluție la Universitatea Cambridge și a fost surprins de refuzul Registrului de Vaccinari din Romania de a-i recunoaște prima doza facuta in Marea Britanie. „Nu avem siguranța vaccinarii” in UK, spune statul roman, in raspunsul transmis. In schimb, medicul…

- Gala MTV Video Music Awards (MTV VMA), care recompenseaza cele mai bune videoclipuri muzicale ale anului, va avea loc pe 12 septembrie la New York, au anuntat reprezentantii postului MTV, dand astfel un nou semnal ce marcheaza reluarea activitatilor cultural-artistice in metropola americana. MTV nu…

- Joe Biden a denuntat sambata un text care urmeaza sa fie adoptat in Texas de catre parlamentarii locali republicani, oficial pentru a face alegerile mai sigure, dar care, potrivit presedintelui Statelor Unite, reprezinta un nou "atac" impotriva dreptului de vot si democratiei, noteaza AFP. …

- Astfel, 14 posturi TV, ziare, posturi de radio si site-uri de stiri au afirmat in scrisori trimise pe email, din partea avocatului lor, vazute de Reuters, ca amenintarile si instigarile la ura au crescut in ultimele saptamani, in special in timpul conflictului de 11 zile cu militantii parlestinieni…

- Retelele de socializare au fost luate cu asalt, in ultimele saptamani, de mai multi indivizi care promiteau premii in schimbul unor sume de bani. Practic, cativa indivizi anuntau niste premii iar cei care doreau sa le “castige” erau invitati sa cumpere bilete, ca la loterie, urmand ca cel care isi insusea…

- Rețelele de socializare Facebook și Instagram, ambele deținute de miliardarul Mark Zuckerberg, nu funcționeaza in noaptea de joi spre vineri. Este al doilea incident de acest gen cu care se confrunta cele doua rețele din ultima perioada de timp. știre in curs de actualizare