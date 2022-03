Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a anunțat luni ca va bloca mai multe site-uri de propaganda rusa, precum Sputnik, iar postul TV Russia Today ar urma sa nu mai fie transmis, din aceasta seara, fara a preciza baza legala. Contactați de HotNews.ro, oficialii ANCOM au spus ca sunt situații excepționale in care accesul online…

- Președintele comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, senatorul Ioan Chirteș (PNL), a transmis luni ca decizia Guvernului Ciuca de a bloca site-uri rusești „este absolut necesara”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Mai multe site-uri care furnizau informații pro-Kremlin au fost blocate in Romania. Decizia a fost luata in aceasta dimineața dupa ședința task-force pentru gestionarea situației generate razboiul din Ucraina. De asemenea, potrivit unei decizii luate la nivel european, in Romania a fost blocata retransmisia…

- Noi masuri anunțate de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a sprijini Ucraina, iar prima dintre ele este cea referitoare la faptul ca Uniunea Europeana va finanța achiziționarea și livrarea de arme și echipamente catre Ucraina. Alte masuri de sancționare a Rusiei se refera la…

- Media de stat rusesti vor fi interzise in Uniunea Europeana cu scopul de a le impiedica sa-si difuzeze "minciunile" despre razboiul dus de Moscova in Ucraina, a anuntat duminica presedinta Comisiei Europene.

- Canalele media rusești Russia Today și Sputnik au fost interzise in intreaga Uniune Europeana, a anunțat duminica președintele Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen. Russia Today și Sputnik erau considerate principalele instrumente de propaganda rusa in afara țarii. In urma cu o zi, Republica Moldova…

- Florin Cițu este revoltat de informațiile care apar in spațiul public. In acest sens, el cere masuri drastice. Presedintele PNL, Florin Citu, considera necesara blocarea site-urilor de propaganda rusesti din Romania. ”Este momentul ca Romania, prin intermediul ANCOM si al CNA, sa opreasca toti propagandistii…

- Rusia a ordonat joi inchiderea biroului local al radiodifuzorului international german Deutsche Welle (DW) si oprirea programelor sale, ca represalii pentru interzicerea difuzarii canalului de stiri Russia Today in limba germana, relateaza AFP si Reuters. Enumerand 'masurile de retorsiune'…