Tony Hall, care coordona redactia de stiri a grupului BBC in perioada celebrului interviu cu printesa Diana din 1995, a demisionat sambata din functia de presedinte al muzeului londonez National Gallery, dupa publicarea recenta a unui raport care a criticat ancheta interna realizata de televiziunea publica britanica in legatura cu modul in care a fost obtinut acel interviu, informeaza AFP. "Am demisionat astazi din postul de presedinte al National Gallery", a anuntat Tony Hall intr-un comunicat, prezentand inca o data scuze publice pentru "evenimentele petrecute in urma cu 25 de ani". Un raport…