Romania isi doreste un parteneriat transatlantic solid, cu o Uniune Europeana puternica, afirma ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, intr-un interviu acordat AGERPRES. El sustine ca cu cat romanii vor fi mai implicati in ceea ce inseamna presedintia Consiliului Uniunii Europene, cu atat consensul in jurul acestei teme va fi mai larg. In interviu, ministrul vorbeste despre rolul de mediator pe care Romania trebuie sa si-l asume in primul semestru al anului 2019, dar si despre posibilitatea ca tara noastra sa fie "o punte" intre Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii.…