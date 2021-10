Stiri pe aceeasi tema

- Mediul de afaceri din Romania solicita Patriarhului Daniel sa dea un mesaj clar populatiei sa se vaccineze si Guvernului sa introduca obligativitatea certificatului verde in toate activitatile, cu exceptia magazinelor alimentare si a farmaciilor. “Preafericirea Voastra Parinte Patriarh Daniel, reprezentati…

- Acarienii si fumul sunt factori declansatori cunoscuti ai astmului la copii, insa oamenii de stiinta au identificat recent anumite combinatii de poluanti atmosferici necunoscuti anterior, asociate cu aceasta tulburare respiratorie, relateaza UPI miercuri, potrivit Agerpres. "Astmul reprezinta una…

- O cercetare realizata în Statele Unite ale Americii arata o relație directa între rata incidenței cazurilor de coronavirus și accesul populației la spații verzi. Tibor Hartel, ecologist și profesor la Facultatea de Biologie…

- Reprezentanții Mitropoliei Moldovei si Bucovinei au anuntat ca pelerinii vor purta masca la coada de la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. In schimb, ei pot saruta plexiglasul raclei, care va fi curațat periodic, și sa-și asume oamenii riscul, mai precizeaza Mitropolia. Oamenii vor fi distantati…

- Oamenii de stiinta au reusit sa înregistreze, în premiera, imagini video din interiorul unui uragan de categoria a 4-a, cu ajutorul unui robot plutitor, relateaza Yahoo News și Agerpres.Aparatul a avut de înfruntat fortele uraganului Sam, în Oceanul Atlantic, cu valuri…

- Lipsa resurselor financiare (77%) și a educației in acest domeniu (60%), lipsa motivației (65%) și a consilierii in cariera (59%), dar și starile emoționale fluctuante (49%) sunt principalele provocari cu care se confrunta, in prezent, tinerii din Romania, la mai bine de un an de la inceputul pandemiei,…

- In urma a doua raspunsuri oficiale ale Iowa State University din Statele Unite la intrebarile Libertatea, contactat de ziar Florin Cițu a recunoscut miercuri seara ca a terminat masterul in 2002, nu in 1999, cum apare in CV și cum a pretins pana azi. Florin Cițu a scris in CV-ul oficial ca, intre 1997-1999,…

- Patru cazuri de melioidoza au fost inregistrate in patru state diferite din SUA. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a lansat deja un avertisment. Oamenii se infecteaza prin inhalarea prafului sau a picaturilor de apa contaminate, prin consumul de alimente. O boala misterioasa, o infecție…