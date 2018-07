Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Beijing insista pe investitii in proiecte mari de infrastructura in Balcani si Europa Centrala si de Est, este concluzia celei mai recente editii a summitului 16 plus 1 de cooperare intre China si statele din regiune, organizat la Sofia. Circa 250 de companii chineze si reprezentanti…

- 2019, moment de aniversare a 70 de ani de relații diplomatice neintrerupte romano-chineze Intrevederea prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, cu premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, Li Keqiang, in marja Summit-ul formatului de cooperare R.P. Chineza- Europa Centrala și…

- Premierul a spus ca Romania este interesata pentru realizarea de proiecte regionale in infrastructura de transport, dezvoltarea de initiative in domeniul energiei, comunicatiilor sau pentru intensificarea dialogului privind politicile de educatie in acest format.

- Divizia de petrochimie a Rompetrol Rafinare, membra a grupului KazMunayGas (KMG) International, implineste anul acesta 30 de ani de existenta, fiind singura divizie de acest fel din Romania. Cu o istorie de trei decenii, petrochimia de la Midia, asa cum este cunoscuta de catre specialisti, a atins standarde…

- Cea de-a saptea reuniune a liderilor China-Europa Centrala si de Est va avea loc la data de 7 iulie 2018 in capitala Bulgariei, Sofia. Sunt foarte bucuros sa revizuiesc rezultatele ”Cooperarii in format 16+1” cu cititorii din Romania in ajunul reuniunii, punand speranta intr-un viitor luminos de cooperare.

- Vladimir Putin este asteptat vineri intr-o vizita de stat de trei zile in China, axata pe stimularea relatiilor militare si economice dintre cele doua tari, transmite dpa. Este de altfel prima vizita de stat intreprinsa de Vladimir Putin, dupa realegerea sa pentru al patrulea mandat prezidential…

- Romania este cea mai performanta tara din regiune, insa exista inca probleme legate de educatie si de faptul ca foarte multi oameni lucreaza in agricultura cu productivitate redusa, a declarat, marti, Thomas Farole, economist principal in cadrul Bancii Mondiale, intr-o conferinta de presa.…

- Alex Huditan este printre primii romani care au aflat cum se fac afaceri pe Amazon, cum poti sa cumperi din China si sa vinzi in America, fara sa pleci din fata calculatorului. A renuntat la jobul sau din corporatie si a pornit pe un drum nebatatorit in Romania. La inceput muncea cateva ore…