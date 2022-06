Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca este weekend și cu siguranța vrei sa-ți iei doza de energie in aceasta zi, noi iți prezentam cele mai amuzante bancuri care iți vor aduce zambetul pe buze și te vor face sa te simți mult mai bine. Iata care sunt glumele pe care le poți impartași cu prietenii tai sau cu familia!

- Interviu cu primarul Bogdan Dumitru ȚIFUI In ultimul deceniu, comuna Farcașa, asemenea celorlalte comunitați din apropiere, a avut de suportat mari daune din cauza inundațiilor provcate de caderile mari de precipitații. Cazuri aparte le reprezinta satele Stejaru, Bușmei și Frumosu, acolo unde au fost…

- Clujenii sunt tot mai nemulțumiți de serviciile prestate in cadrul spitalelor clujene. Intr-un „oraș de cinci stele”, parinții vor sa aiba parte macar de strictul necesar cand ajung cu micuții lor la spital, apa calda și o atitudine corespunzatoare din partea medicilor. Un tanar tata acuza ca a trebuit…

- Clinicco este singurul spital din Europa de Est care efectueaza aceste implanturi. 20 de pacienți suferind de insuficiența cardiaca au primit implanturi de dispozitive de modulare a contractilitații cardiace (CCM) la Spitalul de cardiologie Clinicco Brașov. In ultimii ani, aceasta metoda unica și revoluționara…

- Ziua de 1 mai a fost incarcata pentru colectivul medical al compartimentului de transplant renal de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” din Iași. In dimineața zilei de duminica, 1 mai 2022, au fost finalizate doua transplanturi renale, in urma prelevarii organelor de la un donator cadaveric din județul…

- Tot mai multe tipuri de boli cardiace sunt abordate prin metode minim invazive. Care sunt cele mai frecvente afecțiuni cardiovasculare pentru care se indica tratamentul chirurgical si cum se realizeaza aceste interventiii, am discutat cu prof. univ. dr. Victor Costache, medic primar Chirurgie cardiovasculara.

- Intr-o saptamana, medicii de la Spitalul Clinic ”Dr. C.I. Parhon” din Iași au efectuat cinci intervenții de transplant de rinichi, un numar record intr-un timp foarte scurt. „Sunt cinci pacienti in sapte zile transplantati, patru de la donatori aflati in moarte cerebrala, in urma prelevarilor de organe…

- Potrivit cercetatorilor americani, hidratarea constanta este o soluție cheie pentru reducerea riscului de insuficiența cardiaca. Vorbim mai mult despre hidratare in perioadele caniculare. Dar iata ca a bea apa suficienta și in mod constant asigura hidratarea corespunzatoare a corpului dar, in același…