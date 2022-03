Stiri pe aceeasi tema

- Rețeaua de sateliți Starlink e deja activa sa ofere internet Ucrainei, a anunțat sambata noapte Elon Musk, dupa ce numeroase voci i-au cerut sa puna la dispoziția statului atacat de Rusia rețeaua de sateliți, in perspectiva unei limitari a accesului la internet odata cu avansul trupelor rusești. „Serviciul…

- Razboiul in Ucraina poate fi evitat, dar acest lucru depinde de mai mulți factori, in primul rind de ce direcție de comportament va alege Occidentul. Aceasta opinie este exprimata de Internauți, menționind, de asemenea, ca, de fapt, exista doua opțiuni. Prima este de a condamna Rusia pentru recunoașterea…

- Ucraina a fost tint unei serii de atacuri cibernetice in ultimele saptamani, pentru care guvernul ucrainean a invinovatit Rusia. Moscova, care este angrenata intr-un conflict tot mai intens cu Occidentul din cauza Ucrainei, a negat orice implicare in respectivele atacuri. Agentia ucraineana guvernamentala…

- Șeful diplomației din Ucraina, Dmitro Kuleba, a declarat ca a venit timpul ca Occidentul sa implementeze macar o parte din sanctiunile pe care le-a pregatit impotriva Rusiei, relateaza duminica Reuters, citat de Hotnews . „Rusia trebuie oprita chiar acum. Vedem cum se desfasoara evenimentele”, a spus…

- Ministrul rus a facut aceasta declarație in condițiile in care oficialii americani și europeni sunt pe cale sa termine de pregatit un pachet extins de sancțiuni in cazul in care Rusia invadeaza Ucraina, relateaza Hotnews.ro.Concret, vorbim despre sancțiuni ce ar putea viza banci rusești importante.…

- Uniunea Europeana vrea sa ajute Kievul cu un pachet financiar de 1,2 miliarde de euro. Motivul este acela de a atenua efectele conflictului cu Rusia. Aceasta din urma a adunat aproximativ 100.000 de soldați la granița cu Ucraina. Anunțul a fost facut luni de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca a aparat ”ferm” interesele Rusiei in 2021, un an marcat de o intensificare a tensiunilor cu Statele Unite, in mesajul adresat rusilor de Anul Nou, relateaza AFP. ”Noi ne-am aparat ferm si constant interesele nationale, securtatea tarii noastre si a cetatenilor…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat luni ca Occidentul ar putea provoca un conflict armat in Ucraina astfel incat sa acuze apoi Rusia pentru acesta si sa impuna sanctiuni de natura sa afecteze economia rusa.