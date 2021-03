Fondul de investiții sud-african NEPI Rockastle, proprietarul celor mai multe malluri din Romania, spera ca președintele Romaniei sa intoarca in Parlament legea prin care statul a trecut in proprietatea CCIR terenul de la Romexpo. Directorul juridic al companiei, Robert Ionița, a explicat intr-un interviu pentru publicul Libertatea de ce crede ca ar trebuie sa se intample asta. El recunoaște ca firma sa are interese economice in acest proiect, dar spune ca in acest caz ele coincid cu interesul public.Legea prin care statul a trecut in proprietatea Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei cele…