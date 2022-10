Interviu neconvențional cu Niculina Stoican, regina oltenilor și a întregii muzici populare! Prima parte O știam, normal. Ca tot omul, ca tot romanul. Pai, ce, e cineva, de la al cu sanu-n gura, pan’ la al cu barba sura, sa n-o știe? Neeeeee… Nici vorba! Toata lumea o cunoaște! O și auzisem cantand de multe, multe ori. Insa – prostia mea! – n-o ascultasem cu atenție. N-o privisem in rarunchii ei de fata dumnezeiesc și demențial de extraordinara! Nu aprofundasem! Nu descoperisem cat de fabuloasa e! Ei, bine, mea culpa. Am remediat greșelile inșirate, pentru ca, in ultimele saptamani, numai astea am facut. Am deschis cartea care e ea – eu i-aș zice Lina, Lina, Niculina! – și am „citit-o”, cum ar veni,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

