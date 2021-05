Stiri pe aceeasi tema

- Romania a luat o decizie total eronata in anul 2016, cand a decis sa nu mai intervina deloc in populatia de ursi, a declarat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, intr-un interviu acordat AGERPRES. El a precizat ca non-interventia va genera probleme uriase, in conditiile in care aproape…

- Ana Kui, una din cele trei artiste care a ajuns in atenția publicului grație videoclipului viral Istoria muzicii romanești in noua minute a lansat un videoclip la piesa „Oprește-te”, melodie care se va regași pe albumul de debut al timișorencei. Cu opt ani in urma, Ana, Marta și Beck au realizat un…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis ca in localitatile unde incidenta de infectare cu COVID-19 trece de 4 la mia de locuitori, circulatia in zilele de vineri, sambata si duminica sa fie permisa doar pana la ora 20:00, iar activitatea operatorilor economici se va desfasura pana la ora…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 410 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Danemarca – 310 locuri de munca pentru: lucratori in agricultura, specialist IT; Norvegia – 59 locuri de munca pentru: medic, macelar, dezosator, ghid (stagiar) pentru…

- Sala de atletism „loan Soter” din Bucuresti a gazduit vineri si sambata, 26 si 27 februarie, finala Campionatului National de Atletism pentru juniori 1 (U20). La editia cu numarul 51 a competitiei au luat parte si sportive de la CS Targoviste.Atletele antrenate de Desdemona Banu lonescu au reusit evolutii…

- O capacitate de producere a energiei din hidrogen ar putea fi construita pe platforma Oltchim Ramnicu Valcea, in urma unei investitii intre 500 de milioane si un miliard de euro, a declarat omul de afaceri Stefan Vuza, proprietarul combinatului petrochimic, intr-un interviu acordat AGERPRES.…

- Adrian Igrișan, Ovidiu Anton și Toni Dijmarescu, trei muzicieni cu o bogata activitate și notorietate, și-au unit forțele in Manic Sinners, un nou supergrup de hard rock melodic. In momentul de fața cei trei muzicieni lucreaza la albumul de debut, „King of the Badlands“, ce va fi lansat anul acesta…

- Romania este singurul stat in care HoReCa vrea sa dea in judecata Guvernul. Decizia celor din domeniu este una intemeiata, ținand cont de faptul ca guvernanții au inchis industria și nu au venit cu masuri compensatorii. Reprezentanții industriei HoReCa vor sa dea guvernul in judecata și sa ceara despagubiri…