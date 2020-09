Stiri pe aceeasi tema

- HeyNews.ro: Hey Jasmina. Am vrea pentru inceput sa te prezinți și sa ne spui cine ești? Spune-ne mai multe lucruri despre tine pe care trebuie sa le afle prima data cineva care nu te-a descoperit inca. Jasmina: Pai sa incepem printr-un buna ziua. Numele meu este Jasmina, am 22 de ani, și sunt pești…

- Ziua Marinei Romane din acest an este sarbatorita altfel, avand in vedere noile conditii impuse de pandemia de coronavirus. Potrivit agendei publicate pe site-ul Administratiei Prezidentiale, seful statulul va ajunge la festivitatile de la Constanta la ora 9.55.MApN a anuntat ca editia…

- Universitatea Transilvania din Brașov a publicat rezultatele fazei I de admitere, sesiunea iulie 2020. Pentru studii universitare de licența, din totalul celor aproximativ 6.000 de locuri finanțate de la buget și in regim cu taxa, pentru care s-au inscris peste 9.700 de candidati) au fost ocupate peste…

- Cu exceptia universitatilor de Medicina din toata tara, Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti este singura care a mentinut si in acest an admitere cu prezenta fizica a candidatilor in salile de examen. Celelalte facultati si universitati au preferat admiterea pe baza de dosare

- Secretarul general al municipiului Craiova, Nicoleta Miulescu, traieste doar din salarii. E drept ca sumele incasate lunar sunt destul de generoase, insa, cu toate acestea, Miulescu nu detine niciun bun mobil. Potrivit ultimei declaratii de avere , secretarul Primariei Craiova nu are terenuri sau cladiri…

- Autor: Cornel NISTORESCU Raed Arafat tinde sa devina filosoful, moralistul și pilduitorul campaniei anti-covid. Și cheia universala a tuturor situațiilor de criza. Alarmat de numarul crescut al contaminarilor, Arafat a ieșit la rampa, impins și de ceilalți care dirijeaza campania. Bintuie un vint de…

- Rareori mi-a fost dat sa vad o ratare atit de mare in presa cum este asa-zisul interviu cu Liviu Dragnea, pe care, in Penitenciarul Rahova, i l-a luat fosta lui consiliera, Anca Alexandrescu, acum „realizator” la Realitatea Plus! Sa ai aceasta oportunitate de a face un interviu cu cel care era acum…

- Tudor Muresan, student la Facultatea de Drept si Prefectul studentilor din Universitatea Babes-Bolyai (UBB), critica decizia Politiei de a-l retine pe vloggerul Colo. In conditiile in care exista violatori care au condamnari cu suspendare, „vloggerul asta, nu e nici violator, nici pedofil, e doar un…