In urma cu aproximativ o luna, am primit de la o persoana cu dizabilitați provocarea de a schia, astfel am intrat in contact cu domnul Ionuț Stancovici, o persoana cu care, consider eu, merita sa va fac cunoștința. Va invit cu drag sa citiți interviul realizat in exclusivitate pentru Radio Crazy. C.V.: Buna ziua, domnule Stancovici Ionuț. Pentru inceput, pentru cei ce inca nu va cunosc, aș vrea sa imi spuneți cine sunteți și cu ce va ocupați. I.S.: Buna ziua! Ma numesc Ionuț Stancovici, sunt caiacist, antrenorul lotului Romaniei de caiac slalom, președintele comisiei de paracanoe din cadrul federației…