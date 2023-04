Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 28 aprilie 2023, de la ora 10.30, la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași va avea loc dezbaterea intitulata „Impreuna pentru democratie: EUropa mea, viitorul mEU. O perspectiva a tinerilor asupra provocarilor cu care se confrunta UE”. Evenimentul este organizat de Biroul Parlamentului European…

- Luni, 3 aprilie, a inceput preinscrierea online pentru admiterea 2023 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC). Tinerii interesați sa fie admiși la programele de studii de licența sau masterat organizate de UAIC au posibilitatea completarii online a fișei de preinscriere și a dosarului…

- La scoala si la gradinita Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi se va manca bio. Prima universitate moderna a Romaniei devine astfel si prima universitate care introduce alimentatia bio in scoala, prin intermediul proiectului „EU Organic School", implementat de Asociatia Operatorilor din Agricultura…

- Oficialii Companiei de Transport Public (CTP) Iasi au anuntat prin intermediul unui comunicat de presa ca studentii de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" pot plati din nou abonamentele si a biletelor online. „A fost reluata posibilitatea de plata a abonamentelor si a biletelor online pentru studentii…

- Un tanar in varsta de 28 de ani, cercetator si doctorand la Universitatea din Iasi, a murit la Spitalul din Vatra Dornei, acolo unde a mers pentru o interventie chirurgicala la un cot, intrucat suferise o fractura in timp ce facea sport. Conducerea spitalului afirma ca tanarul a fost dus in sala de…

- Proiecția filmului in scop caritabil "Experimentul Pitești", pe 18 martie 2023 la Memorialul din Sighet Asociația Culturala SunRai va invita la proiecția filmului in scop caritabil "Experimentul Pitești" care va avea loc la Memorialul Victimelor Comunismului si al Rezistentei (str. Corneliu Coposu…

- Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu" de la Brad (USV) din Iasi a castigat definitiv procesul intentat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC), cu privire la dreptul de proprietate asupra cantinei din Complexul „Targusor Copou". Sentinta a fost data de Inalta Curtea de Casatie…

- Economista Daniela Marinela Odeh ramane șefa interimara a Direcției de Sanatate Publica Suceava pana-n data de 30 septembrie. Asta, in baza Ordinului ministrului Sanatații 447/2023. Daniela Odeh se afla la conducerea DSP din 16 noiembrie 2022. Daniela Odeh a absolvit in 2005 Facultatea de Economie și…