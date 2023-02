Interviu. Cum se reconstruiește o țară după un cutremur precum cel din Turcia Keshab Sharma, inginer geotehnician specialist in reconstrucția post-dezastre, de origine nepaleza, a vorbit, intr-un interviu pentru Libertatea, despre lecțiile pe care Turcia le poate invața de la Nepalul sau natal, devastat de un cutremur similar in 2015. In 1934, cel mai mare cutremur inregistrat in istoria Nepalului, de 8.2 pe Richter a provocat moartea a peste 17.000 de persoane. 81 de ani mai tarziu, in 2015, mica țara aflata la poalele munților Himalaya, dar cu o populație de 30 milioane de locuitori (cu o treime mai mare decat a Romaniei), a fost lovita de un nou seism. La aproape opt… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

