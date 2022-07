„Un transport care costa 2.000 de euro inainte de razboi ajunge acum și la 20.000 de euro”, povestește un șofer moldovean, de pe un TIR inregistrat in Romania. El face parte din eșalonul mai puțin cunoscut, dar numeros al celor care continua sa transporte marfa in Rusia. Am trecut prin mai multe vami in ultima perioada. Sunt in Republica Moldova. Fac putin teren si ma voi deplasa mult in Moldova si spre Odesa, Cernauti. Sunt zile in care toate vamile din Est sunt pline de TIR-uri – kilometri, sute si sute de TIR-uri. Razboiul a dat peste cap tot transportul care punea in functiune comertul si…