- Doi studenti de la Facultatea de Automatica, Calculatoare, Inginerie Electrica si Electronica din cadrul Universitatii „Dunarea de Jos” din Galati au obtinut premiul special la un concurs de microcontrollere organizat de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi.

- Colectivele de cercetare de la Facultatea de Inginerie Electrica și Știința Calculatoarelor din cadrul Universitații din Suceava au cucerit doua medalii de aur și doua de argint la cea de-a XIV-a ediție a expoziției europene de creativitate și inovație – EuroInvent 2022. Salonul a avut loc la Iași…

- Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi este partener al Universitații „Alexandru Ioan Cuza” – Departamentul de Științe ale Comunicarii și Relații Publice, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, in derularea celei de-a XXV-a ediții a „Colocviului franco-roman in științele informației…

- Silviu Burlui. specialist in mediu si conferentiar universitar la Facultatea de Fizica, din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, a avertizat ca in urmatoarele zile va ajunge la noi un nou val de praf saharian si a suerat purtarea mastii. "Pe 26 si 27 mai am putea avea ceva mai mult praf…

- Alaturi de Manastirea „Sfanta Ana" Rohia, oficialii editurii au lansat „Integrala N. Steinhardt", care contine 22 de volume. Este unul dintre cele mai ambitioase proiecte editoriale din ultimii ani de pe piata de carte din Romania. Editura Polirom a marcat ieri finalizarea si implicit lansarea la apa…

- Institutul Hayek Romania și Institutul de Cercetari Economice și Fiscale din Paris organizeaza, la Iași, saptamana aceasta, joi și vineri, Conferințele Hayek Days. Președintele Institutului Hayek Romania, Gabriel Mursa, profesor universitar doctor la Facultatea de Economie și Administrarea Afecerilor…

- Complexul Muzeal Moldova din Iași, in parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin Centrul de Reușita Universitara, și cu Universitatea de Stat din Moldova, Chișinau, Republica Moldova, prin Facultatea de Drept, Filiera Francofona și Centrul de Reușita Universitara de la aceeași…

- Silviu Gurlui este profesor la Facultatea de fizica din cadrul Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Acesta avertizeaza ca, pe fondul incendiilor de vegetație, nivelul de poluare din Iași, și nu numai, este in creștere. Din cercetarile lui, particulele de poluare rezulta a fi provenite din arderi.…