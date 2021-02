Stiri pe aceeasi tema

- Teatrele, cinematografele, restaurantele, barurile, cafenelele și salile de jocuri de noroc din București au fost redeschise de astazi. Dupa luni de zile cu obloanele trase, acum pot primi clienti in limita a 30% din capacitate.

- Avem placerea de a prezenta o noua serie de 14 filme italiene ce vor fi difuzate in streaming online, in colaborare cu True Colours, ce va incepe in data de 24 ianuarie și va continua pana la sfarșitul lunii...

- Restaurantele, cafenelele, cinematografele, salile de spectacole si cele de jocuri de noroc din Sibiu, deschise in limita a 30% din locuri in SibiuDe sambata, toate restaurantele și cafenelele din Sibiu pot primi din nou clienții in interior. Intrucat rata de infectare a scazut considerabil, avand o…

- connect: Pentru cititorii noștri mai puțin conectați la mediile sociale, ne poți spune cine este Mihaela Pantea? Cați ani ai, cu ce te ocupi, ce faci in timpul liber? Mihaela Pantea: Sunt o fata de 22 de ani, pasionata de film și online. Am studiat actoria in București și in Londra, in prezent sunt…

- Romanii care locuiesc in Marea Britanie, aproximativ 700.000, reprezinta 1% din populatia Regatului Unit, iar aceasta comunitate va apropia si mai mult cele doua natiuni, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, ambasadorul britanic la Bucuresti, Andrew Noble. "Faptul ca avem aceasta imensa masa de…

- Catalin Cirstoveanu, seful sectiei de Terapie Intensiva Neonatala de la Spitalul pentru Copii „Marie Curie“ din Bucuresti, a ajutat mii de nou-nascuti sa supravietuiasca. Pana acum, cu aproape 400 dintre ei a zburat in strainatate, pentru ca doar acolo aveau acces la tratamente salvatoare. Insa datorita…