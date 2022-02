Stiri pe aceeasi tema

- Criza energetica ii lasa stupefiați și pe unii clerici. O factura gigantica a fost primita de un preot paroh la Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Manaștur, Cluj. „A venit „facatura” la gaz. Nu ar mai fi multe de zis, pur și simplu sunt fara cuvinte. Tocmai ce am primit factura la gaz,…

- Primarul PNL al Constanței, Vergil Chițac, i-a cerut lui IPS Teodosie, printr-o scrisoare publica transmisa luni, sa respecte legea și decizia definitiva a instanței judecatorești care a stabilit ca una dintre cele peste 10 biserici nefinalizate din Constanța a fost ridicata ilegal pe un trotuar. Primarul…

- TVR Molodova prezinta, in al doilea reportaj din Campania „Adevarul despre Mitropolia Basarabiei – trei decenii de la reactivare”, drama Bisericii romanilor de peste Prut in timpul ocupației sovietice: sute de preoți au fost uciși sau deportați, carțile de cult in romana, arse, bisericile, transformate…

- Astazi, indragitul solist Florin Guzga a fost numit coordonator artistic al instituției. Aceasta funcție a ramas vacanta de saptamana trecuta, dupa ce fostul coordonator, Andrei Fermeșanu, a fost numit manager interimar al Operei ieșene. ”Am primit cu bucurie propunerea domnului manager Andrei Fermeșanu…

- Crestinii ortodocsi de stil vechi marcheaza Craciunul. De dimineata, enoriasii au mers la biserica pentru a participa la sfanta Liturghie. Catedrala Mitropolitana din Chisinau, care isi sarbatoreste si Hramul, a devenit neincapatoare.

- CFR Calatori a anunțat ca, incepand cu 12 decembrie, intra in vigoare noul Mers al Trenurilor 2021-2022, ce va fi valabil pana la data de 10 decembrie 2022. Oferta de transport feroviar de pasageri este adaptata cererii de piata atat prin optimizarea duratelor de parcurs, cat si a programului si capacitatii…

- Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei au oficiat miercuri, de Ziua Naționala a Romaniei, o rugaciune de mulțumire in Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Chișinau, conform basilica.ro La slujba de Te Deum a fost prezentat mesajul Mitropolitului Petru care a subliniat faptul ca „nu putem serba…

- Preotul Constantin Lungu, fost vicar administrativ al Arhiepiscopiei Tomisului s a stins la varsta de 81 de ani. A slujit in parohia Oltina, judetul Constanta, la biserica "Vovidenia" din Galati si la biserica "Sfintii Imparati Constantin si Elena I" din Constanta. Preotul Constantin Lungu s a nascut…