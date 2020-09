HeyNews.ro: Hey Anca. Am vrea pentru inceput sa te prezinți și sa ne spui cine ești? Spune-ne mai multe lucruri despre tine pe care trebuie sa le afle prima data cineva care nu te-a descoperit inca. Anca Trasnea: Hey, vreau sa incep prin a spune ca sunt foarte entuziasmata sa dau acest interviu deoarece este primul pentru mine. Sunt o tanara de 22 de ani din Oradea și in prezent locuiesc in Londra, urmand un master in digital marketing. Sunt o fire energica, foarte sociabila și dornica sa cunoasca mereu locuri și oameni noi. Mi-au placut intotdeauna calatoriile și filmele, iar de la petreceri…