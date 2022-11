Stiri pe aceeasi tema

- Trupa de muzica rock Haydamaky s-a format cant toți erau studenți și abia invațau despre muzica academica. Au cantat pe strada pentru bani, iar mai apoi doar de placere – acum canta pentru poporul ucrainean, pentru speranța și victoria binelui.

- Interviu cu prof. univ. dr. Venera-Mihaela COJOCARIU, Departamentul pentru pregatirea personalului didactic, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacau Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? Cuvantul are valoare intemeietoare – cuvantul zidește, cuvantul zdrobește.…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, sambata, la Ploiesti, ca razboiul din Ucraina nu se va incheia curand, insa crede ca vor exista premise pentru ca anul viitor sa inceteze ostilitatile. „Din pacate, razboiul nu se va incheia curand. Din pacate, Kremlinul duce un razboi pe mai multe fronturi,…

- Interviu cu prof. univ. dr. Ștefan MUNTEANU, scriitor – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – Pentru un emotiv, care mai si citeste, chestiunea limbajului tine de estetica si de moralitate. Altfel spus, cuvantul este ca si obrazul. Iar protectia obrazului…

- Biblioteca Municipala „Elena Lahovary” Adjud participa la evenimentul Nocturna Bibliotecilor, proiect initiat si coordonat de Asociatia Nationala a Bibliotecilor Publice din Romania (ANBPR), cu participarea bibliotecilor publice din Romania și Republica Moldova. PROGRAM: ora 16: 00 ,,Noutati in colectiile…

- MINUNE… Cele 20 de familii creștin ortodoxe din satul Hreasca, comuna Coroiești, au avut bucuria sa aiba, pentru prima data, un inalt prelat prezent in mijlocul lor! Niciodata enoriașii din acest sat, cotat ca cel mai sarac din Europa, nu au avut in mijlocul vreun Episcop, iar venirea Preafințitului…