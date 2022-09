INTERVIU: Alex Stoicescu, rol de debut la Radu Afrim

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul social-democrat Leonard Azamfirei, care deține și funcția de rector al Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș, a scris sambata, 27 august, pe pagina sa de Facebook, un text intitulat "La mulți ani de Ziua Independenței, Republica Moldova!"…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a apreciat structura Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș, afirmand ca este o universitate excepționala din mai multe puncte de vedere și prima universitate care are aceasta dimensiune…

- Sașa Panzaru, o clujeanca cu origini basarabene care a urmat și a absolvit cursurile de actorie ale Universitații de Arte din Targu Mureș, ca șefa de promoție dupa trei ani de licența și doi ani de master, ne-a oferit gandurile ei in legatura cu anii de școala, cu planurile de viitor, unele despre greșeala…

- Localizat in interiorul campusului Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș, in imediata apropiere a complexului sportiv, Centrul de Recuperare și Instruire "Salus per Aquam" este un obiectiv de mare atractie pentru studentii universitatii,…

- Cosmin Petruț, tanar absolvent al specializarii de Artele Spectacolului-Actorie din cadrul Universitații de Arte din Targu Mureș, a finalizat in vara lui 2022 studiile de licența ca șef de promoție cu media 9,85. Proaspatul actor iși trage originile din Oradea. Cosmin de cele mai multe ori are zambetul…

- Laszlo Csaba, actor al Companiei „Tompa Miklos" – Teatrul Național „Liviu Rebreanu" din Targu Mureș, a fost distins cu Premiul pentru „Cel mai bun rol secundar"- (Zita Szilveszter), din spectacolul „Grand Hotel Pasarea Retro", textul si regia Radu Afrim, in cadrul Galei Uniter care a avut loc luni,…

- Comunitatea academica a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș este invitata sa participe miercuri, 22 iunie 2022, ora 15:00, in Aula Magna a UMFST (Str. Nicolae Iorga, nr. 1, Cladirea A), la evenimentul „Școala Ardeleana. Ieri, azi, mereu". „Aceasta…

- Maestrul FIDE Ihor Samunenkov, reprezentant al Ucrainei, s-a clasat pe locul al doilea la finalul etapei a II-a a Grand Prix Romania 2022, competiție disputata intre 57 de șahiști intre 4 și 11 iunie, in Sala Polivalenta a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade"…