- România a facut un pas mare spre calificarea la Campionatul European de fotbal Under-21 din 2019, dupa ce a învins Bosnia-Hertegovina cu scorul de 2-0 (1-0), marti seara, la Ovidiu, într-un meci din Grupa a 8-a a preliminariilor.

- La Pacos de Ferreira, reprezentativa Under 21 a Romaniei, pregatita de Mirel Radoi, a invins Portugalia și a ramas neinvinsa in preliminariile pentru Euro 2019. Tricolorii au obținut o victorie uriașa in Portugalia și a luat o opțiune serioasa de calificare la turneul final al Campionatului European…

- SELECȚIE. Mirel Radoi a anunțat ieri lotul pentru partidele cu Portugalia și Bosnia-Herțegovina, iar din cei 24 de jucatori convocați, zece sunt de la Viitorul și FCSB. Fostul capitan și antrenor al roș-albaștrilor se pregatește sa intre in paine ca selecționer al echipei naționale Under 21. Ieri, Mirel…

- Mirel Radoi a fost prezentat acum in noua postura de selectioner al nationalei Under 21. Tehnicianul a vorbit despre Virgiliu Postolachi, atacantul lui PSG ce e disputat de Romania, Republica Moldova si Franta pentru a face parte din lotul national.