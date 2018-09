Stiri pe aceeasi tema

- Pe Irina Velcescu o știi cel mai probabil de pe scenele Teatrului Nottara sau Godot unde numele ei apare in lista de distribuție in spectacole precum „Marimea conteaza”, „Un pic prea intim” sau „Secretul Fericirii” (varianta pentru teatru). Iar anul acesta o vom revedea pe marile ecrane in varianța…

- Vlad Zamfirescu are dublu rol in pelicula “Secretul Fericirii”, care va intra pe marile ecrane din aceasta toamna. Il regasim in calitate de actor, dar și de regizor, fiind prima lui astfel de experiența. Despre provocarile profesionale, familie și hobby-uri, am stat de vorba cu fiul lui Florin Zamfirescu.…

- „Secretul Fericirii”, dupa un scenariu scris de Alexandru Popa, urmarește doi prieteni care descopera ca fericirea unuia depinde de nefericirea celuilalt, pentru ca resursele de fericire sunt limitate, și reprezinta debutul regizoral al actorului Vlad Zamfirescu. Din distribuție fac parte Vlad Zamfirescu,…

- Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, a declarat intr-un interviu acordat AGERPRES ca, desi este la finalul mandatului de la Bucuresti, "in multe feluri" nu paraseste Romania. Diplomatul vorbeste, in interviu, despre provocarile Brexit-ului pentru tara sa, dar si pentru comunitatea…

- Reporter: Ieri, Marilyn Manson a spus pe scena ca ar dori sa retracteze ceea ce a spus in urma cu mai mulți ani, și anume ca rockul a murit. Dupa show-ul vostru de azi, care este opinia ta despre aceasta afirmație? Shifty Shellshock: Cred ca rockul nu a murit niciodata. Ințeleg ce…

- Yann Lafargue, sef al departamentului de Tehnologie si Comunicare al Netflix, responsabil pe regiunile Europei, Africii si Orientului Mijlociu, a explicat dedesubturile tehnologiei din spatele platformei Netflix si a detaliat posibilitatea unui serial romanesc produs de compania americana.

- Doi reputati experti, unul din Rusia si celalalt din tara care a avut cea mai recenta criza cu Rusia, adica din Marea Britanie, vorbesc intr-un interviu pentru Jurnalul de Seara despre ce are de gand Vladimir Putin.