O cercetare publicata de American Psychological Association si citata de revista de specialitate Viata Medicala arata ca tratamentele bazate pe folosirea computerului și a smartphone-ului sunt eficiente in privința reducerii simptomelor depresive. Inca ramane un lucru neclar daca aceste opțiuni sunt la fel de eficiente ca ședințele de psihoterapie efectuate fața in fața. Insa chiar și așa, tratamentele facute in fața ecranului calculatorului și cele bazate pe folosirea telefonului inteligent par sa fie masuri eficiente in reducerea simptomelor depresiei. Alternativa promitatoare in context pandemic…