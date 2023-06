Stiri pe aceeasi tema

- ISU Caraș-Severin a intervenit duminica, in urma ploilor torentiale, pentru evacuarea apei din mai multe curți, garaje și din subsolul unui bloc de locuințe din Reșița. Un tren a fost anulat, altul intarziat. Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Semenic” al județului Caraș-Severin a fost solicitat…

- ISU Caraș-Severin a intervenit duminica, in urma ploilor torentiale, pentru evacuarea apei din mai multe curți și garaje din Reșița. Pana la aceasta ora, pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Semenic” al județului Caraș-Severin au fost solicitați sa intervina in Reșița in urmatoarele…

- CARAȘ-SEVERIN – Apele au intrat in mai multe garaje dintr-un bloc de pe strada Fagarașului. Codul roșu emis pentru aceasta dupa-amiaza, vizeaza in județul nostru: Reșița, Bocșa, Berzovia, Doclin, Tarnova, Ramna, Ezeriș, Ocna de Fier! Pana la acest moment, pe fondul avertizarii meteorologice in vigoare,…

- FOTO: Pompierii din Botoșani, campioni la minifotbal pe Moldova Peste 60 de pompieri din Moldova s-au intrecut, in ultimele doua zile, pe Baza Sportiva Junior Arena Botoșani, pentru a obține calificarea in etapa naționala a Campionatului de minifotbal „Cupa A.S.P.R.”, ediția 2023. Etapa zonala a competiției,…

- REȘIȚA – Inca o misiune pirotehnica a fost derulata de salvatorii carașeni in municipiul Reșița! „Specialiștii pirotehnici din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența «Semenic» al județului Caraș-Severin au fost solicitați sa intervina ieri, 17 mai, pentru o noua misiune de asanare a teritoriului…

- UPDATE: Reprezentantii Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta au anuntat ca un barbat a fost declarat decedat. UPDATE: ” La data de 13 mai a.c., in jurul orei 17.15, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au fost sesizati cu privire la faptul ca, la o rafinarie din orasul Navodari, s-ar…

- DOGNECEA – Un incendiu produs la o casa de locuit din comuna Dognecea a fost raportat la 112! „Pentru misiune au fost alocate doua autospeciale de stingere cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Reșița. La sosirea echipajelor operative la locul solicitarii, ardea generalizat acoperișul locuinței…