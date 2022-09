Interventie de urgenta pe Marea Neagra, in apropiere de Mangalia! Opt persoane, in pericol. A intervenit o ambarcatiune ARSVOM (GALERIE FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al judetului Constanta au fost solicitati sa intervina noaptea trecuta in localitatea Viisoara, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea o bucatarie de vara de pe strada Crangului a fost cuprinsa de flacari. Mai multe echipaje…

- Astazi, 16 august 2022, incepand cu ora 07.33 s au reluat cautarile pentru persoana disparuta in Marea Neagra pe plaja din Costinesti din data de 9 august 2022.Potrivit ISU Dobrogea intervin la fata locului scafandrii ISU cu 4 autospeciale de la Centrul de Antrenament al Scafandrilor de Interventie,…

- Efectivele Ministerului Afacerilor Interne au intervenit, in ultimele 24 de ore, la 5.073 de evenimente, 3.463 dintre acestea fiind circumscrise mentinerii ordinii publice, iar 1.610 circumscrise situatiilor de urgenta. La nivelul unitatilor de politie au fost semnalate 875 de posibile infractiuni,…

- Accident rutier in Arad In aceasta dimineata, in jurul orei 07:45, am fost solicitati sa intervenim pentru gestionarea unei situatii de urgenta, generata de producerea unui accident rutier in municipiul Arad, pe Calea Aurel Vlaicu zona Indagrara , in care au fost implicate un autoturism si doua microbuze…

- In urma cu cateva momente, Serviciul de Ambulanta Judeetan Constanta a fost solicitat sa intervina in zona Mamaia Nord. Din primele informatii este vorba despre doua persoane in pericol de inec scoase din apa. La locul evenimentului au fost trimise echipaje medicale de prim ajutor. Interventia se afla…

- In noaptea de miercuri spre joi (6/7 iunie), angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova au fost solicitati sa intervina pentru scoaterea a cinci persoane dintr-un lift care ramasese blocat. Potrivit unei informari a reprezentantilor institutiei, «in jurul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina duminica in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier pe bulevardul Tomis, in zona Bisericii Alba. Sunt implicate doua autoturisme. Evenimentul s a soldat cu doua victime constiente…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Alba, Garda de interventie Sebes a fost solicitata sa intervina pentru acordarea primului ajutor medical si descarcerare, la un accident rutier produs pe pe DN1, zona Cunta, judetul Alba.Potrivit ISU Alba, in accident au fost implicate 2 autoturisme. Trei persoane…