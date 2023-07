Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii timișeni au fost solicitați prin apel la 112, in aceasta seara, la ora 18:31, sa intervina pentru salvarea unei persoane prinse intr-un utilaj agricol, in satul Salciua Noua. „S-au deplasat de urgența la locul evenimentului zece pompieri din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Timișoara și Punctului…

- A vazut moartea cu ochii, o persoana prinsa sub un utilaj agricol, in localitatea Cobia, sat Blidari au intervenit Detașamentul Gaești cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanța SMURD, Detașamentul Targoviște cu o autospeciala de descarcerare, iar SAJ DB cu un echipaj. La…

- Accident grav, o persoana prinsa sub un utilaj agricol, in localitatea Candești, intervine Garda Voinești cu o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD și Detașamentul Targoviște cu o autospeciala de descarcerare. Misiunea este in dinamica.Au ajuns echipajele de intervenție la fața locului. Persoana…

- Pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina, vineri seara, 23 iunie, la un accident rutier produs in localitatea Salard. "La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii Detașamentului Reghin și ai Punctului de Lucru Deda cu doua ambulanțe B2, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma,…

- O persoana ranita a fost preluata cu elicopterul SMURD din Parang. In cursul acestei zile salvamontiștii de la Petroșani au luat parte la o operațiune de salvare a unui barbat de 52 de ani in Parang zona Valea Izvoru. „Acțiune de salvare a unei persoane de 52 de ani, din zona Valea Izvoru,…

- Astazi, 14 iunie 2023, printr-un apel la numarul unic de urgența 112, a fost anunțat faptul ca un autoturism care se deplasa pe DJ 687 E, a derapat și a ajuns in raul Cerna, pe raza localitații Teliucul Inferior. De urgența, pompierii Detașamentului Hunedoara s-au deplasat spre locul indicat,…

- Pompierii militari ai Detașamentului Ineu – Garda 2 Chișineu-Criș au intervenit astazi, in jurul orei 13:00, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un magazin alimentar din orașul Chișineu-Criș. „La sosirea forțelor…

- Dispeceratul ISU-SAJ a fost anunțat marți ca unei persoane i s-a facut rau in timp ce lucra pe acoperișul unei case, in localitatea Starciu. Pompierii din cadrul Secției Șimleu Silvaniei au ajuns la fața locului si au coborat victima de pe acoperiș. Echipajele medicale prezente i-au acordat ingrijiri…