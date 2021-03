Stiri pe aceeasi tema

- Gravitatea cazurilor tratate la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a crescut considerabil in ultimul an, deoarece foarte multe persoane care ar fi avut nevoie de asistenta medicala au neglijat afectiunile de care sufera sau au preferat sa amane vizita la medic de teama de a nu se infecta…

- O echipa de medici de la Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Fogolyan Kristof” din Sfantu Gheorghe a realizat cu succes prima procedura de plasmafereza din regiune pe un pacient minor, a anuntat miercuri conducerea institutiei, intr-o conferinta de presa. Pacienta, in varsta de 16 ani, originara din judetul…

- Aproape 500 de lucratori din sistemul sanitar si din cel de interventii de urgenta au fost vaccinati anti-COVID-19 la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe in cursul acestei luni, informeaza conducerea institutiei. Potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES, 144 au primit si doza…

- Premiera in Maramureș: intervenție medicala de succes realizata cu noul angiograf la Spitalul Județean de Urgența. Un barbat de 68 de ani a fost salvat! Intervenție medicala in premiera realizata in 22 ianuarie, la Secția Cardiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș”…

- Un numar de 145 de angajati din sistemul sanitar covasnean au fost vaccinati anti-COVID-19 la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe in primele zile de la demararea campaniei de vaccinare in judet. Potrivit conducerii institutiei, 33% dintre acestia sunt medici si aproape 47%, asistenti medicali.…

- Peste 1470 de persoane diagnosticate cu COVID-19 au fost internate anul acesta la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, reprezentand circa 13% din totalul pacientilor tratati in spitalizare continua, a declarat, miercuri, managerul institutiei, Andras Nagy Robert. Acesta a mentionat ca,…

- Un numar de 112 cadre medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, din totalul celor aproximativ 1.000, se vor vaccina in prima etapa impotriva noului coronavirus, a precizat conducerea institutiei. Managerul spitalului, Andras Nagy Robert, a declarat marti pentru AGERPRES ca lista…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, aflat in subordinea CJ Covasna, a depus un proiect in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, prin care a solicitat finantare din fonduri europene pentru cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare generata de noul coronavirus,…