- Doi dintre cei trei pacienți pentru care s-a aprobat transferul la secții ATI Covid-19, din alte județe nu au mai Post-ul Doi dintre pacienții in stare grava au murit in timpul transportului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un accident rutier grav s-a produs, joi, pe A 3, la iesire catre Turda, in urma caruia o persoana a murit si una a fost ranita. A fost solicitata si interventia elicopterului SMURD. Traficul este blocat. ”Grav accident rutier produs pe autostrada A3, la iesirea inspre municipiul Turda. Pompierii…

- O fetita de un an si sase luni a cazut in Dunare in timp ce se afla cu parintii intr-o ambarcatiune. Copilul a fost recuperat de cativa inotatori aflati in zona, iar un asistent medical, aflat in timpul liber, a mentinut-o in viata pana la venirea echipelor de salvare, relateaza Mediafax.O fetita de…

Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, a inițiat un proiect de hotarare privind emiterea acordului forului administrativ județean in vederea amenajarii, pe un teren aflat in...

- O tanara in varsta de 15 ani, din județul Salaj, a fost muscata de un sarpe, in timp ce se plimba prin padure. La fața locului a fost solicitata interventia elicopterului SMURD, pentru a transporta de urgența copila l

- O fata de 15 din localitatea Ileanda a fost muscata de un sarpe, miercuri seara, în acest caz fiind solicitata interventia elicopterului SMURD de la punctul de operare aeromedical Jibou pentru a transporta pacienta la spital. „Miercuri seara, elicopterul SMURD de la Jibou…

- Un tânar în vârsta de aproximativ 20 de ani a fost grav ranit într-o zona împadurita din apropierea localitații Așchileu Mare dupa ce, în timpul unor lucrari, a fost lovit în zona capului de o ramura care s-a rupt dintr-un copac în timpul unor…

- Echipajele medicale SMURD au fost solicitate sa intervina, marți dimineața, pentru a acorda asistența medicala unui barbat, care a cazut din caruța. Incidentul s-a produs pe raza localitații bistrițene Tureac. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud, barbatul are aproximativ 63 de ani și a fost gasit inconștient.…