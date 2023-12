Stiri pe aceeasi tema

- Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru elevii din 450 de școli de stat este in derulare pentru anul 2023, a anunțat Ministerul Educație, dar asta nu inseamna ca și programul „Masa sanatoasa”, instituit de Legea nr. 198/2023 se pune in practica instant. Intotdeauna de la lege la punerea…

- Duminica 19 noiembrie PUSL a organizat o acțiune – manifest in centrul orașului Sibiu, oraș in care la inceputul acestei luni a avut loc un atac de o gravitate ieșita din comun. Un barbat și-a pierdut viața dupa ce a fost atacat in propria sa casa de indi

- FOTO Campania „La 18 ani salvez lumea, donez sange”. Peste 100 de tineri au vizitat Centrul de Transfuzie Sanguina din Alba Iulia Zilele acestea, voluntarii Asociației Emanoil și prietenii lor, au avut șansa de a vizita Centrul de Transfuzie Sanguina Alba Iulia in vederea sensibilizarii și conștientizarii…

- Pentru deținuți, libertatea se termina langa zidurile penitenciarului. Gardieni, gratii, sarma ghimpata, toate vorbesc despre pedeapsa pentru un pacat. De dincolo de gratii, se aude uneori, insa, și ganguritul unui bebeluș. Realitatea cruda a vieții este ca in penitenciare ajung și femeile insarcinate…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a condamnat atacurile Hamas asupra Israelului și i-a indemnat pe deputați sa țina un minut de reculegere in memoria celor decedați in acele atentate. De astfel, in cadrul ședinței plenare, Grosu a anunțat ca un grup de deputați au inregistrat și o Declarație a…

- De la inceputul violențelor din Israel, 1.204 de moldoveni au revenit acasa, in timp ce 415 de cetațeni au plecat spre Tel-Aviv. Astfel, potrivit Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) in perioada 16-17 octombrie, in Republica Moldova, prin cursele aeriene regulate Tel-Aviv –…

- Mai multe persoane, printre care batrani, au fost surprinse cum traverseaza calea ferata pe sub tren, imediat dupa producerea unui accident fatal cu implicarea unei locomotive și unei femei. In imaginile expediate in adresa redacției Știri.md , se poate observa cum oamenii trec pe sub un tren care…

- „USR București ii mulțumește domnului Horia Tomescu pentru toata activitatea sa in Primaria Municipiului București. Demisia viceprimarului a fost inaintata din motive personale, ințelegem și respectam decizia sa”, potrivit unui comunicat.,,A fost o onoare sa reprezint partidul prin aceasta funcție,…