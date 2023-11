Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden și președintele chinez Xi Jinping se vor intalni pe 15 noiembrie in zona San Francisco, in incercarea de a „stabiliza" legaturile dintre cele doua superputeri, potrivit Mediafax. „Obiectivul nostru va fi sa incercam sa luam masuri care sa stabilizeze intr-adevar relația…

- La o luna de la o procedura experimentala de transplant de inima de porc modificata genetic la un pacient cu o boala cardiaca in stadiu terminal, medicii spun ca inima acestuia functioneaza de una singura si nu prezinta semne de respingere. Interventia chirurgicala revolutionara a fost efectuata pe…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat miercuri, 18 octombrie, ca Israelul a fost de acord ca asistența umanitara sa poata intra in Fașia Gaza dinspre Egipt, avertizand ca orice incercare a Hamas de a fura ajutorul ar ilustra faptul ca nu are "nicio preocupare pentru bunastarea poporului palestinian",…

- Președintele american, Joe Biden, l-a asigurat pe Volodimir Zelenski, in cadrul unei vizitei de joi, la Washington, ca Statele Unite vor continua sa trimita ajutoare in Ucraina. „Contez pe discernamantul Congresului american. Nu exista alternativa”, a fost raspunsul lui Joe Biden la o intrebare a unui…

- Statele Unite și Vietnam au stabilit parteneriate in afaceri luni, in timpul vizitei președintelui american Joe Biden la Hanoi, inclusiv noi acorduri referitoare la avioane și inteligența artificiala. La intalnirea cu premierul vietnamez Pham Minh Chinh, Biden a reiterat faptul ca cele doua țari aprofundeaza…

- Presedintele american, Joe Biden, a carui sotie, Jill, a fost testata pozitiv la COVID-19 , va purta o masca sanitara ca masura de precautie, chiar daca a fost supus marti unui nou test care s-a dovedit a fi negativ, a anuntat Casa Alba, noteaza AFP.Seful statului in varsta de 80 de ani, care a fost…

