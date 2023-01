Stiri pe aceeasi tema

- Doua echipe ale Salvamont Neamt intervin, luni dimineata, pentru evacuarea din zona superioara a Masivului Ceahlau a unei persoane care a suferit, noaptea trecuta, mai multe traumatisme dupa ce a alunecat pe o fata de gheata. ‘Actiune in derulare – Salvamont Neamt intervine cu doua echipe pentru evacuarea…

Doua echipe ale Salvamont Neamt intervin, luni dimineata, pentru evacuarea din zona superioara a Masivului Ceahlau a unei persoane care a suferit, noaptea trecuta, mai multe traumatisme dupa ce a alunecat pe o fata de gheata, conform Agerpres.

- Intervine 1 echipa de prim raspuns Salvamont din Sovata ṣi 1 echipa Salvamont din Targu Mureṣ. Intervenția este sprijinita ṣi de elicopterul SMURD din Targu Mureṣ. Persoana accidentata a fost coborat in valea Gurghiu ṣi va fi predat unui echipaj de ambulanța. Echipele de intervenție se intorc la baza.…

- Persoane care se aflau in zona podului Darste din Brasov, unde, duminica, a avut loc un accident in lant in care au fost implicate 17 autovehicule, au postat pe retelelesociale imagini in care se vede cum carosabilul era acoperit cu un strat de gheata, iar salvatorii care au intervenit se deplasau cu…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa amiaza la un apartament situat intr-un bloc de pe strada Canta. Conform pompierilor ieseni a luat foc un frigider, iar apartamentul a fost "inundat" cu fum. Pentru stingerea focului la fata locului au fost trimise doua autospeciale de interventie si stingere cu…

- Salvamontistii maramureseni au fost solicitati pentru salvarea unui cetațean lituanian care a suferit in urma unei cazaturi un traumatism cranio-cerebral cu pierdere de conștienta. Victima se afla in zona Lacului Albastru, Baia Sprie. Salvatorii montani se deplaseaza de urgența la caz. Vom reveni FOTO…

- Un accident a avut loc luni seara in localitatea constanteana Agigea, zona sanatoriu. Potrivit primelor informatii, o masina si un autotren s-au ciocnit.In urma impactului violent, doua persoane au fost ranite.La fața locului intervin un echipaj SMURD B de la Detașamentul Port al ISU Dobrogea și un…

- Un tanar a fost cautat, duminica, de salvamontistii din Hunedoara in Masivul Retezat, dupa ce s-a despartit de grupul cu care era si a incercat sa coboare pe versantul nordic al Varfului Papusa, dar a alunecat pe zapada inghetata. El a fost gasit mort, cu multiple traumatisme. UPDATE –…