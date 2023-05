Intervenție a pompierilor în Bartolomeu, la un foc izbucnit la o ghenă de gunoi Pompierii militari au intervenit joi, la miezul nopții, sa stinga un incendiu izbucnit la o ghena de gunoi in cartierul Bartolomeu, pe strada Lanii. Intervenția pompierilor a fost rapida. Focul a fost stins rapid și nu au fost afectate mașinile din apropiere, a scris pe pagina personala de Facebook consilierulor local Adrian Codreanu , care a laudat rapiditatea cu care au intervenit echipajele de la ISU. Daca apreciezi știrea, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like ! Noutați RAPID și pe canalul de Telegram: Abonați-va AICI The post Intervenție… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

