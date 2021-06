Intervenție a pompierilor din Aiud, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la două locuințe din chirpici situate pe strada Lăutarilor din Unirea Detașamentul de pompieri Aiud a intervfenit, in acesta dimineața, cu doua autospeciale, o autoscara și un echipaj de prim ajutor pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea Unirea, strada Lautarilor. La ajungerea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul a doua locuințe, construite din chirpici. Din fericire nu s-au inregistrat victime sau pericol de propagare la vecinatați iar aceste a fost stins in cateva minute. The post Intervenție a pompierilor din Aiud, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la doua locuințe din chirpici situate pe strada… Citeste articolul mai departe pe ocnamuresinfo.ro…

