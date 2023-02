Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au intervenit, marti, la sediul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Arad, in urma unui apel la 112 care prin care se reclama ca directorul economic al institutiei a adus la birou un aparat cu electrosocuri si un spray cu piper, pentru a-si intimida colegii cu care s-ar afla in conflict.

- Executivul are pe ordinea de zi a sedintei de miercuri un proiect de hotarare prin care cuantumul soldei de grad si salariului gradului profesional detinut de personalul militar, politistii si politistii de penitenciare va fi actualizat proportional cu evolutia salariului de baza minim brut pe tara…

- UPDATE: Echipele de Intervenție au constatat ca bagajul suspect conținea paine și haine. Știrea inițiala: Este alerta in București, in zona Cotrocen. Un colet suspect se afla in apropierea unui unitați militare. Pe Bulevardul Vasile Milea a fost restricționata circulația dupa ce a fost semnalata prezența…

- Incident la granița Romaniei cu Ucraina, in punctul de trecere al frontierei din Vicovu de Sus. O femeie din Ucraina a intrat cu mașina in ghereta de control a polițiștilor de frontiera. O ucraineanca a ajuns, sambata, la Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus, hotarata sa intre in Romania. Politistii…

- Planul roșu de intervenție a fost activat, sambata dimineata, la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara. 46 de copii si 46 de adulti au fost evacuati. Conform ISU Timis, la ora 7:45 a fost activat Planul rosu de interventie, dupa ce s-a semnalat o puternica degajare de fum. O autospeciala…