Interpreți afgani chemați de talibani în fața Instanței și amenințați Interpreții afgani care au lucrat pentru Oalanda au primit scrisori de la talibani prin care îi îndeamna sa se prezinte la tribunal și le amenința familiile, a transmis vineri televiziunea publica olandeza NOS, citata de AFP.

Interpretii se ascund, dar membrii familiei lor ar putea fi trași la raspundere pentru acțiunile lor daca nu se prezinta în instanța și &"pedepsiți sever pentru a preda o lecție altor tradatori&", potrivit uneia dintre scrisori, aratata de NOS.

Televiziunea a adaugat ca destinatarul scrisorii, care a lucrat pentru misiunea Europol în Afganistan,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

